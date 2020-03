Insieme hanno condiviso sogni, salendo sul tetto del mondo con la Nazionale. Con la Roma Totti e Toni hanno sfiorato lo scudetto, ma alla fine l'Inter non ha permesso che il sogno diventasse realtà: "Magari un giorno te la compri!", lo incalza scherzosamente Luca: "Eh, ora costa anche meno...", risponde con il sorriso Francesco. In tempi di coronavirus, quando cioè è necessario stare a casa per cercare di limitare il più possibile il contagio, i botta e risposta non avvengono sul campo ma sui social. Le dirette Instagram stanno tenendo compagnia a tifosi e appassionati e anche i due ex compagni si sono divertiti con una conversazione di un quarto d'ora: "Se il prossimo presidente mi chiamasse? Direi di sì se mi facesse giocare", continua Totti, che poi ne ha anche per De Rossi quando il suo cellulare evidenzia una notifica da parte del suo vecchio compagno: "Da quando ha smesso non l’ho più visto, l’ho sentito solo per messaggi". Tanti i progetti che l'ex capitano giallorosso ha in mente, ma per ora è necessario stare a casa: "Ho un Labrador nero che lascio fuori perché si butta sempre in piscina, è sempre bagnato. Fa dei danni... Se lo metto dentro casa con il divano bianco sai che mi fa?"

Botta e risposta sulla ripresa del campionato

La Serie A è la loro seconda casa. Condividono record e gol: "Quando riprenderà? Sarà un bel casino. Fifa e FIGC dovranno uscire allo scoperto - dice Totti - forse qualcosa riaprirà il 3 o 4 maggio, ma per me il torneo ormai è finito. Anche a luglio sarebbe complicato riprendere". D'accordo pure Toni: "Stanno temporeggiando, non si sa cosa succederà". Poi una battuta su tutti gli ex compagni allenatori: "Staranno facendo tutti gli schemi ancora…Non hanno capito che non si gioca? Al Subbuteo dovrebbero giocare". Se la ride Francesco. In attesa che si possa tornare a farlo anche fuori da casa.