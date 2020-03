Toni, gol a casa ed esultanza durante la quarantena. Video

'Che fatica la vita da bomber'. Luca Toni non nasconde lo sforzo dell'isolamento domiciliare e rispolvera la maglia della Nazionale: cross dalla destra, tuffo di testa alla vecchia maniera e gol assicurato, in camera da letto come in area di rigore. Dulcis in fundo la mano all'orecchio ed è subito Germania 2006. L'upgrade? Un rotolo di carta igienica al posto del pallone: è l'ultima sfida che sta facendo il giro dei social per promuovere lo #stateacasa. La challenge originaria avrebbe previsto di palleggiare con il rotolo, ma il campione del mondo ha deciso di sfoggiare la sua personalissima versione: "Esaurimento Casa Toni al 12esimo giorno di quarantena", scrive Luca su Instagram. Vediamo chi di voi farà un video così facendo gol con la mia esultanza finale. Ovviamente con la carta igienica!"