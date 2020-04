Inter, Biraghi: "Sono nerazzurro dalla nascita, sogno di vincere con questa maglia"

Durante la scorsa estate, nove anni dopo l'esordio in nerazzurro, Cristiano Biraghi è tornato all'Inter. L'esterno ex Fiorentina ha trovato continuità con Conte, collezionando 24 presenze e un gol, in Europa League, contro il Ludogorets. Dopo aver ritrovato l'Inter, Biraghi segue ora altri sogni in maglia nerazzurra: "Vorrei vincere qualcosa con questa società, per me sarebbe fantastico – le sue parole ai canali ufficiali del club – Mi ricordo che, quando l'Inter vinceva, io andavo a festeggiare in piazza e ogni volta che indosso questa maglia mi viene in mente quando ero bambino. Si fa fatica a descrivere quest'emozione, bisogna viverla. Ho sempre dato tutto in ogni squadra, ma è chiaro che da giocatore e tifoso nell'Inter provo di più. Sono nato con questa maglia, me l'ha messa mio padre. Ora ne ho una a casa e ogni tanto la guardo".

"Quando mi ha chiamato Conte ho capito che era fatta"

Sul ritorno e sulla stagione, aggiunge: "La trattativa è durata qualche settimana, quando mi ha chiamato Conte ho capito che il mio sogno si sarebbe realizzato. Mi trovo molto bene in questo gruppo, è uno dei più solidi grazie a tre leader Handanovic, D'Ambrosio e Ranocchia, ragazzi seri che sanno cosa vuol dire giocare nell'Inter. Ho legato con tutti, soprattutto con Bastoni e Barella. Ci sono stati due momenti bellissimi, il nuovo esordio e il gol in Europa League contro il Ludogorets, anche se avrei voluto festeggiare con i tifosi. L'esordio con Mourinho? Ero giovane e vivevo in un altro mondo vedendo quei campioni come persone inarrivabili. Ero come un bimbo in un parco giochi".

"Coronavirus? Penso alle famiglie colpite e a chi lavora per sconfiggerlo"

Come tutti i calciatori di Serie A, Biraghi trascorre le sue giornate tra famiglia e allenamenti: "Per fortuna stiamo tutti bene, sicuramente è un momento difficile ed è normale che il pensiero vada alle famiglie colpite dal virus e alle persone che lavorano per sconfiggerlo. Nella negatività del virus, la cosa positiva è che si sta di più in famiglia e si riscoprono cose normali che prima non si facevano. È anche un momento per riflettere. Passo del tempo con le mie figlie, aiuto mia moglie e l'Inter ci ha dato del materiale per lavorare a casa, è un modo per sfogarmi perché di solito siamo abituati a stare fuori e non dentro casa. Faccio una seduta di forza la mattina, tapis roulant o cyclette al pomeriggio ma mi manca correre all'aperto".

"La morte di Astori è una ferita ancora aperta"



La carriera da calciatore ha riservato a Biraghi tante soddisfazioni, ma anche un momento tragico: "La morte di Astori ha segnato la mia vita e quella dei miei compagni. Da quel momento credo di essere maturato mentalmente, vivere una cosa del genere ti fa riflettere e cambiare le prospettive. Ho una spinta in più quando vado in campo, lotto per il mio capitano. È stato un evento tragico, ricordo spesso Davide anche con mia moglie. Sento i suoi fratelli, persone eccezionali. Ne parlo poco perché è una ferita ancora aperta".