La Uefa ha rinviato amichevoli internazionali e playoff di Euro 2020 di giugno. L’intenzione è di giocare anche in estate, a luglio e agosto, se le condizioni sanitarie lo consentiranno. Due gli scenari: se si riparte a inizio giugno in parallelo campionati e coppe europee coi tornei nazionali che finirebbero entro luglio, mentre Champions ed Europa League si concluderebbero nella prima metà di agosto; in caso di via a fine giugno subito campionati e poi le coppe a seguire, per tutto il mese di agosto

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI