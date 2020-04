Il difensore del Cagliari racconta a Sky come sta vivendo, tra bimbi e allenamenti, questo difficile momento legato all'emergenza coronavirus: "Sto facendo il papà a tempo pieno, devo dire che è bellissimo. Poi mi alleno spesso, sono molto meticoloso. Il virus? E' bastardo e invisibile, spero che ai miei figli insegni a non mollare e l'importanza di aiutare gli altri" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

C’è un numero che gli ronza nella testa. Non può non farlo. E’ il suo, quel 19 che oggi è ovunque perché è anche il numero del nostro avversario. Il punto è che al momento l’uno esclude l’altro: Fabio Pisacane non potrà indossarlo fino a che il Covid sarà in vantaggio. Ma per quel giorno, lontano o vicino che sia, il difensore del Cagliari si sta già preparando: “A 34 anni sento la fatica quando non mi alleno. Le paure e le paranoie che ho dovuto superare nella mia vita sono il fuoco che mi spinge ad allenarmi sempre, anche e soprattutto in vacanza. Sono diventato molto meticoloso nella cura dei dettagli. Ho sempre paura di prendere qualche chilo, perciò non mi fermo mai. Arrivare in serie A per me è stato come scalare l’Everest, perciò è stato ancora più bello arrivarci”.

Un papà a tempo pieno Pisacane parla come se fosse successo ieri, e invece sono 102 le presenze, tutte collezionate dopo aver vinto il campionato di B con il Cagliari. A 30 anni, è vero, non proprio giovanissimo, ma i suoi 9000 metri di carriera sono stati davvero in salita. Ora si allena in casa, come tutti. Il Cagliari ha messo a disposizione materiale tecnico e tecnologico che permette di fare anche delle sedute collettive. Lo sforzo non è spingere i pedali o fare un po’ di core-stability, semmai ritagliarsi spazi e tempi fra quelli da dedicare ai suoi tre bimbi: “Sto facendo il papà a tempo pieno anche perché di solito non sono presente quanto vorrei, però non è un peso, con i miei figli sto bene. Leggo un po’ di ironia sul web sulla fatica di intrattenerli, ma per me sono la gioia più grande. Pur facendolo a tempo pieno contro le mamme perdo sempre”.

Un nemico bastardo e invisibile E’ tutto una partita, per Fabio. In fondo per lui lo è stata anche la salute. Ecco perché è considerato una sorta di “testimonial di vita” nello sport. Ecco perché Telethon lo ha scelto come ambasciatore. Pisacane ha i titoli per parlare di sofferenza: ha conosciuto la paura che si prova davanti alla diagnosi di una malattia e la fatica che si fa per guarire. Ha raccontato spesso, in questi anni, quella volta in cui fu la sindrome di Guillan Barré a pressarlo e come lui ne uscì palla al piede. Ricordi che adesso non possono che riaffiorare: “A chi sta lottando ora posso dire che io ero un bambino all’epoca, o almeno mi sentivo tale. Avevo 14 anni e la differenza allora la fece la mia voglia di vivere e il supporto della mia famiglia. La cosa più terribile oggi è che chi lotta contro questo nemico bastardo e invisibile lo deve fare nella solitudine. E’ una partita ancora più dura, per questo almeno idealmente dobbiamo restare uniti”.