Everybody Plays Home, al via il torneo di FIFA20 organizzato dalla eSports Academy

INTER / QLASH - SPAL / WEARENA - Il primo dei quarti di finale di andata vede affrontarsi Inter e Spal, rispettivamente rappresentate da Diego Campagnani, in arte "Crazy Fat Gamer" e Elio Cirillo, in arte "Skloppa". Inter in campo col 442, e col Fenomeno Ronaldo (almeno dal punto di vista virtuale) di nuovo in campo con la maglietta nerazzurra, in una clamorosa coppia con Leo Messi. Contro c'è la Spal, in campo con un 4231 e l'ex leggenda del Milan Gullit come uomo simbolo della sua squadra. Come sarà finita? Qui sotto gli highlights del match.

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI INTER-SPAL