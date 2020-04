Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Calano i contagi in Italia (1941 nuovi casi rispetto ai 2972 del 5 aprile), e i ricoveri in terapia intensiva (-79 in 24 ore): il 90% in una settimana. Il Governo presenta il "Decreto liquidità", che prevede un fondo di 100 milioni per lo sport. Intanto il premier britannico Boris Johnson è stato ricoverato nella serata di lunedì in terapia intensiva