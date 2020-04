Udinese, Okaka: "I medici sono i nostri bomber, spero facciano tanti gol"

L'attaccante bianconero a Sky Sport: "Mi alleno in casa per farmi trovare pronto alla ripresa, ma ora ci sono cose più importanti a cui pensare. Sarà bello riassaporare il brivido della domenica, speriamo di raccontare una battaglia con un lieto fine. I medici sono i nostri bomber, faccio il tifo per loro"

