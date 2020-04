15/28 ©Ansa

16) ALVARO RECOBA (Inter): dal Nacional per 17 milioni di euro nel 1997



Stesso importo convertito in euro anche per El Chino, uno dei mancini più esaltanti ammirati in Serie A. Ci scommettono i nerazzurri che lo acquistano 21enne dall’Uruguay, lui strabilia al debutto (doppietta al Brescia) e trascina pure il Venezia (in prestito) alla salvezza. In totale 71 gol in 261 partite con l’Inter contribuendo a 7 trofei