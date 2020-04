2/10

FUORIGIOCO | La regola non cambierà, ma l'IFAB - vista anche la forte attenzione sul tema degli inglesi (ricordiamo che le federazioni britanniche hanno diritto di veto nel Board) - ha annunciato che aprirà delle consultazioni sull'opportunità di avere una norma che penalizzi meno gli attacchi. Tradotto, si potrebbe tornare alla famosa "luce" tra attaccante e difensore per far scattare la punibilità. Da vedere poi cosa si intenderà per luce: se quella solo tra i busti, oppure quella estrema in cui basta un solo punto di contatto (braccia escluse) per essere in gioco, o ancora un'ipotesi potrebbe essere quella di far valere soltanto i piedi (soluzione che agevolerebbe anche la revisione Var riducendo la necessità di proiezioni a terra "3d")