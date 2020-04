Il giocatore dell’Atalanta si è allenato facendo zumba con la moglie e ha postato il video tra le story di Instagram. Gomez non è nuovo ad attività sportive familiari in questo periodo CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 10 APRILE IN DIRETTA

Allenarsi, ma soprattutto divertirsi, per rendere più leggero il tempo da trascorrere a casa. E Alejandro Gomez può contare sulla compagnia della moglie, Linda Raff, in questi metodi 'alternativi' di tenersi in forma per un calciatore. Infatti, l’argentino dell’Atalanta ha pubblicato tra le story di Instagram una in cui fa zumba con lei. Allenamenti, ma anche giochi: Gomez in precedenza aveva anche pubblicato un altro video, dove nel giardino di casa si metteva in porta per fermare le conclusioni della sua Linda sui cross di uno dei figli. La moglie però dopo qualche tentativo ha calciato alto, mandando il pallone fuori dai confini della villetta. "Signora vicina, scusa il disturbo dopo la quarantena mi può riportare la palla... Le sarei molto grato" aveva scritto ironicamente il Papu.