Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Wimbledon, lettera per i medici con la voce di Federer

Gli organizzatori di Wimbledon hanno voluto parlare ai fan con un video emozionale e la voce narrante di Roger Federer: "Quest’estate purtroppo dobbiamo stare insieme rimanendo lontani. Non ci saranno tende da piantare, record da infrangere, trofei da incidere. In tutto il mondo innumerevoli lavoratori in prima linea gareggiano per noi. Facciamo il tifo per loro". LA VIDEO LETTERA PER I MEDICI