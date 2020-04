Lukaku è tornato a Milano. Ha lasciato il suo Belgio per volare in Italia, laddove dovrà osservare un nuovo periodo di quarantena come previsto dalle regole. Per passare il tempo l'attaccante dell'Inter, 23 gol in 35 partite stagionali, si è divertito con un'altra diretta sulla propria pagina Instagram. L'ennesima, anche se dall'altra parte non c'è Adriano o Henry, ma gli stessi tifosi nerazzurri. E un "infiltrato", ovvero Marcelo Brozovic, che in modo molto amichevole lo accusa di essere brutto: "Sei più brutto di me, con quei capelli poi sembri una pornostar. Non mi piaci, pettinati come prima", ha risposto Lukaku con il sorriso, per poi deporre l'ascia di guerra: "Sul campo sei uno dei migliori", lo consola. Poi il discorso scivola su quale sarà la prima cosa che farà dopo la quarantena: "Andrò ad allenarmi - ha spiegato Lukaku - sarà questa la prima cosa che farò". Un occhio anche alla crisi economica, fra le conseguenze più brutte dell'emergenza Coronavirus: "Molta gente è in difficoltà. Credo che, se si potesse aiutare, sarebbe questo il momento per farlo”. C'è anche chi gli chiede le differenze fra Premier e Serie A: "Quest'ultima è più tattica, ma comunque affascinante. L'Italia è un bellissimo paese, sono contento di averlo scelto".