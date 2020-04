L’attaccante della Lazio, prima di giocare la sfida virtuale di “United per l’Italia” ha parlato così del ritorno in campo: "Dovremo essere bravi a preparaci mentalmente. I nostri obiettivi non cambiano". E sulla possibilità di battere il record di gol in un solo campionato raggiunto da Higuain nel 2016: "Ce la metterò tutta" CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 13 APRILE IN DIRETTA

Divertirsi e fare del bene: “United per l’Italia” ha messo di fronte tanti campioni del calcio giocato in una sfida virtuale. Una delle squadre, quella che ha vinto, è stata capitanata da Ciro Immobile, che ha parlato degli obiettivi della sua Lazio e di squadra prima di impugnare il joypad, in diretta su Sky Sport: "Le ambizioni restano, è ovvio che in questo momento abbiamo pensato poco al calcio. Quando si riavvicinerà il momento di tornare in campo dovremo essere bravi a prepararci mentalmente perché saranno 12 partite importantissime per continuare il nostro sogno. È come un nuovo inizio di campionato perché più o meno è simile il tempo che siamo stati fermi. Ma i nostri obiettivi non cambiano, sarà difficile ma ce la metteremo tutta, soprattutto per ridare il sorriso a tante persone provando a tornare alla normalità".

Il record di Higuain

27 reti segnate, 12 partite ancora da disputare, 9 gol per pareggiare il record di marcature in un singolo campionato fatto registrare da Gonzalo Higuain nel 2016. L’impresa è alla portata di Immobile. "Non so, dipende. Mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo, ognuno ne ha uno suo personale. Sarebbe bello, è come l'uovo di Pasqua: vedremo quale sarà la sorpresa quando torneremo in campo. Ce la metterò tutta, è poco ma sicuro" ha concluso l’attaccante della Lazio.