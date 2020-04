Piermario Morosini, la sua carriera

Morosini era approdato dalla Polisportiva Monterosso all'Atalanta all'età di 9 anni, conquistando nel settore giovanile nerazzurro il campionato Allievi Nazionali nel 2002. Non esordì mai in prima squadra e venne ceduto nell'estate 2005 all'Udinese, squadra con la quale debuttò in Serie A e in Coppa Uefa appena 19enne. Bologna, Vicenza, Reggina, Padova e Livorno, le altre maglie indossate in carriera da Morosini, prima che una cardiomiopatia aritmogena se lo portasse via tragicamente a soli 25 anni. Oltre ai bergamaschi, sono state molte le società che hanno voluto ricordarlo con dei messaggi molto particolari sui social. Eccone alcuni.