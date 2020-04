Novità importanti per la Juventus e per i giocatori risultati positivi al c oronavirus . Il club bianconero ha infatti comunicato che " Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare". Si attendono novità su Paulo Dybala , in ordine di tempo l'ultimo dei tre positivo al virus e che successivamente sarebbe risultato negativo al primo tampone . Come noto, però, nel giro di 24 ore è necessario il secondo controllo per avere la certezza della negatività. Dunque si attendono notizie anche sull'argentino.

I giocatori che hanno lasciato l'Italia



Sono in 9 e sono tutti quanti ancora all'estero. Il primo a lasciare l'Italia è stato Cristiano Ronaldo, partito subito dopo la partita contro l'Inter del 9 marzo. CR7 aveva raggiunto la madre che il 4 marzo era stata colpita da un ictus. Ronaldo si è poi fermato in Portogallo e lì continua a lavorare come mostrato sui social attraverso video (alcuni scherzosi) e allenandosi anche nello stadio di Madeira. Subito dopo CR7, durante l'isolamento volontario e a seguito dei tamponi risultati negativi, sono partiti Higuain (Argentina), Pjanic (Lussemburgo) e Khedira (Gemania). Anche Douglas Costa dal Brasile, in una diretta Instagram, ha mostrato i suoi allenamenti in campo; in Brasile anche Danilo e Alex Sandro; Szczęsny è in Polonia mentre Rabiot dal 5 aprile in Costa Azzurra dal 5 aprile. Per loro dalla Juve nessuna richiesta per il rientro, anche perché si attende di capire anche cosa diranno medici e Federazione per capire come muoversi. Poi ci saranno le due settimane di isolamento al rientro, ma visto che l'ipotesi per la ripresa degli allenamenti è il 4 maggio, le due settimane sulla carta ci sono. Ma al momento, nessuna data ufficiale è stata fissata dalla Juve per il rientro, anche se è immaginabili che questa possa essere imminente