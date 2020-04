1/21

“Stiamo a casa, Giochiamo insieme”: l’iniziativa, promossa da EA Sports per invitare la community dei videogiocatori a rispettare le misure restrittive introdotte per limitare la diffusione del coronavirus, trova adesso dei testimonial d’eccezione. Venti calciatori, da tutte le squadre d’Europa, si sfideranno infatti nella "Stay and Play Cup", un torneo di Fifa20 con le partite in onda su Sky Sport Uno nel weekend. Appuntamento sabato alle 22 con ottavi e quarti, domenica alle 22 con semifinali e finale. Il tabellone con gli incroci c’è già, resta da scoprire chi vincerà. Intanto ecco tutti i protagonisti