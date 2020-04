Vieri regala i plasmon a Inzaghi. VIDEO

L'appuntamento con Vieri prima di andare a letto è ormai imperdibile. Le dirette Instagram dell'ex attaccante regalano gag, risate e aneddoti divertenti. Come quelli raccontati con Pippo Inzaghi, che oggi allena il Benevento ma che in 15 anni di Nazionale, dall'U21 a quella maggiore, in ritiro ha condiviso la stanza proprio con lui. La mente torna indietro, indietrissimo. Campionato Primavera del 1991, si affrontano Torino e Piacenza: "Finisce 1-1, gol di Vieri e Inzaghi - ricorda Bobo, che poi tira fuori qualcosa da sotto il tavolo: "Ti volevo regalare questi, cioè i plasmon (da sempre presenti nella carriera di Pippo come raccontato più volte dai suoi ex compagni). Te ne mando 500 confezioni, perché sei l'unico giocatore ad aver segnato al Filadelfia". Ride Inzaghi, che poi ricorda: "Mamma mia che emozione giocare in quello stadio da ragazzini. Ma ti ricordi quella volta con Trapattoni a Reggio Calabria?". L'Italia si trova lì per un'amichevole contro l'Azerbaigian: "Il Trap ci schiera in coppia con Totti dietro - racconta Inzaghi - eravamo felici di giocare insieme, stavamo bene e ognuno di noi doveva cercare di segnare qualche gol per battere dei record ormai vicini. A fine primo tempo sapevo che il Trap, dovendo scegliere chi togliere, avrebbe sostituito me. Quindi, uscito dal bagno, andai da lui a dirgli 'Bobo ha un problema all'adduttore'. Dopo 15' del secondo tempo prima di un angolo ti dico 'Bobo, stai calmo e guarda lì'. C'èera il tabellone dellr sostituzioni col tuo numero acceso". Sorride Vieri, che interviene: "Esco e tiro una bottiglietta al Trap, che si gira e mi chiede 'perché lo hai fatto' e io 'perché mi hai sostituito'. E lui 'Pippo mi ha detto che stavi male'...". Inzaghi ridendo la chiude alla sua maniera: "Quel giorno ho fatto doppietta!".