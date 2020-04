Chiacchierata in diretta Instagram tra l'ex attaccante della Nazionale e il pilota della Yamaha. Bobo: "Tu il più grande della storia in uno sport, come Messi e Federer. Come ci si sente?". Vale: "Il migliore non so, uno dei più bravi. Dà gusto, ma tu sai come ci si sente". E sull'Inter il Dottore dice: "Grandi anni quelli in cui hai giocato. Io sono un mancino come Recoba" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Bobo Vieri chiama Valentino Rossi. Una chiacchierata tra amici, in diretta su Instagram, come spesso sta accadendo tra le stelle dello sport in questa fase di emergenza sanitaria. Bobo e Vale, due campioni che hanno intrattenuto tantissimi tifosi sul social network (oltre 20 mila) scambiandosi pareri sul momento che tutti stiamo vivendo, sulla famiglia e dando anche spunti interessanti sulle loro storie, sulle loro carriere. "Il più grande della storia", così Vieri saluta il Dottore che sorride quando l'ex attaccante della Nazionale indossa un casco. "E' un piacere vederti - risponde Rossi - Sono a Tavullia, a casa mia, da quando è iniziato tutto (emergenza sanitaria, ndr). Dovevamo andare a correre in Qatar e invece 5-6 gironi prima ci hanno detto che la gara non ci sarebbe stata".

"Il più grande della storia" Vieri non ha dubbi su ciò che ha rappresentato e rappresenta Valentino Rossi nella storia dello sport mondiale: "Tu sei stato il più grande della storia in uno sport, come Messi, come Federer. Come ci si sente? Non c'è nessuno più forte di te, sei stato il re dei re per più di vent'anni". E Rossi: "Non so se sono stato il più grande della storia, diciamo uno dei più bravi. Ma dà gusto, tu lo sai come ci si sente".



"La cosa più bella che ho fatto" Vieri ha parlato subito dopo della sua famiglia e delle due bambine, Isabel e Stella, rivelando che la seconda è soprannominata Rambo: "Perché ti disfa la casa, ti distrugge. Però loro sono la cosa più bella che ho fatto al mondo. Sai Vale, fin quando non ne hai uno non te ne rendi conto. La prima volta che la tieni tra le braccia, in sala parto, è una cosa incredibile. Vai fuori di testa".

"Ho provato la moto da cross ma..." Bobo ha poi raccontato di aver provato una moto da cross: "E' successo due mesi fa, a me piacciono le moto ma vado piano. E lì andavo a due allora, facevo i saltini. Poi si scivola un casino... Ero con Stefano De Martino e Ignazio Moser, poi vedevo un bambino di dodici anni che faceva i salti di traverso...". Rossi: "Sono forti, anche a meno di dodici anni, a 8 già vanno. Scrubbano si dice in gergo. Bello, una volta dobbiamo andare insieme o mi vieni a trovare al Ranch". Vieri ha accettato molto volentieri l'invito.