I giocatori stranieri del Milan, volati all'estero durante la sospensione del campionato, si apprestano a tornare in Italia in vista della ripresa degli allenamenti. A tutti loro sono state spedite nei giorni scorsi le autocertificazioni necessarie per passare i controlli al rientro. Ecco la situazione giocatore per giocatore

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI