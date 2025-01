Milan-Girona, le probabili formazioni

Nella partita di domani sera alle 21 a San Siro contro gli spagnoli del Girona, scelte quasi obbligate per Conceiçao in difesa che -con Tomori squalificato- dovrebbe puntare su Pavlovic dal 1'. In avanti l'allenatore dovrebbe scegliere Morata (quindi niente due punte con lo spagnolo in coppia con Abraham). Centrocampo con la coppia Bennacer-Fofana, Musah e Leao sugli esterni al fianco di Reijnders. Le probabili di Milan-Girona

CONCEICAO: "TROPPE DIVISIONI, COSI' CI PERDE IL MILAN"