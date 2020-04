Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Usa, gli Stati del Sud iniziano a riaprire

Nonostante i casi di coronavirus negli Usa siano quasi 800mila e le vittime oltre 41mila, alcuni stati del Sud hanno cominciato a riaprire alcune attività non essenziali. La South Carolina ha permesso la riapertura dei grandi magazzini, dei negozi al dettaglio e dei mercati delle pulci, a patto che si rispettino le linee guida sul distanziamento sociale. In Georgia via libera da venerdì prossimo alla riapertura delle palestre, di barbieri e parrucchieri, dei saloni di bellezza, dei centri massaggi e di quelli per i tatuaggi. E da lunedì anche dei ristoranti e dei cinema. In Tennessee l'ordine di restare a casa verrà revocato a partire dal 30 aprile, consentendo un ritorno quasi alla normalità. Il governatore dell'Indiana ha invece prorogato le restrizioni fino al primo maggio.