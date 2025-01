Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Roma

Nella 7^ giornata di Europa League la Roma affronta l'Az Alkmaar (match in programma domani alle ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Un solo cambio previsto per Ranieri rispetto alla squadra che ha battuto il Genoa nell'ultimo turno di campionato, con El Shaarawy al posto di Pellegrini sulla trequarti insieme a Dybala

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT