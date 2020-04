Un'operatrice sanitaria pubblica il video mentre in corsia esulta come Dybala con addosso la tuta protettiva con il nome dell'argentino. L'attaccante della Juventus le scrive: "Oggi sono io a tifare per te"

Tuta protettiva con tanto di nome e numero sulla schiena del suo giocatore preferito, Dybala 10, mascherina a proteggere il viso, capelli ben protetti e la classica esultanza della Joya per farsi forza e affrontare al meglio un’altra impegnativa giornata di lavoro in prima fila nella lotta al Coronavirus. Verdiana Cirillo, l'operatrice sanitaria tifosa della Juventus che ha pubblicato su Twitter il video mentre esulta come Dybala poco prima di iniziare il suo turno di lavoro in corsia, forse mai si sarebbe aspettata che il suo messaggio venisse condiviso proprio dall’attaccante argentino della Juventus: "Oggi sono io a tifare per te", le parole di Dybala. Il calciatore bianconero, ricordiamo, è una delle tante persone che ormai da settimane sta combattendo per sconfiggere la sua battaglia personale contro il virus.