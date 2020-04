"Che tu possa essere sempre felice... perché sei tutto ciò che di più bello c'è in questa vita. Ti amo moltissimo". Non è stato un periodo facile per Paulo Dybala e Oriana Sabatini, che hanno dovuto entrambi combattere contro il coronavirus, ma il peggio è alle spalle e per l'attaccante della Juventus e la bellissima fidanzata è stato finalmente un giorno di festa: la modella e cantante argentina ha compiuto gli anni e la Joya ha usato delle parole dolcissime per lei. Che ha ricambiato dal suo account Instagram: "Ho compiuto 24 anni in un modo molto strano. Sarebbe ironico dire che è uno dei compleanni in cui ho sentito l'amore più da vicino, anche se siamo tutti lontani? Forse è perché stiamo valutando tutto da un'altra angolazione. Grazie amore per tutto quello che hai fatto oggi".