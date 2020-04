La città eterna festeggia il suo Natale: Roma e Lazio hanno pubblicato sui social due video per celebrare i 2.773 anni della Capitale d'Italia. I giallorossi intonano il loro inno, tra vip, tifosi e giocatori, mentre i biancocelesti scelgono un mix di bellezze della città e di straordinari gol

Roma compie 2.773 anni. Oggi, 21 aprile, si festeggia infatti il Natale romano, ovvero la nascita dell'attuale Capitale d'Italia. Anche le due società calcistiche capitoline hanno voluto mandare un messaggio d'amore alla propria città. In ordine cronologico la prima a fare gli auguri è stata la Roma, che ha pubblicato sul proprio account Twitte un video con questo post: "Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, ASSIEME. Auguri Roma!". Nel video decine di tifosi, vip, giocatori intonano lo storico inno della squadra, scritto e cantato da Antonello Venditti. Tra loro Dzeko, Fonseca, Zaniolo, ma anche Bebe Vio, Rocco Papaleo, Alex Britti, Sabrina Ferilli, Manuela Arcuri, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Ruggero Rizzitelli e Leo Gassman.