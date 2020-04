Figc verso proroga Serie A fino al 2 agosto

Il presidente federale Gabriele Gravina adotterà una delibera per estendere il termine della fine della Serie A al 2 agosto. Il giorno successivo è infatti il termine ultimo per comunicare alla Uefa quali saranno le squadre che parteciperanno alle coppe europee della prossima stagione

Si è svolta oggi la riunione tra le componenti della Federcalcio sull'emergenza coronavirus. Il presidente federale Gabriele Gravina adotterà a breve una delibera che estenda al 2 agosto i termini per la conclusione della stagione sportiva 2019-2020, fino ad ora previsti per il 30 giugno. Questo, in attesa delle decisioni del Governo e in conseguenza delle ultime indicazioni dell'Uefa e della Fifa. Dopo aver aggiornato tutti i partecipanti sugli incontri avuti con il Governo e sulle ultime indicazioni assunte dalla UEFA, il presidente federale ha annunciato di voler fissare per inizio maggio la riunione del Consiglio Federale nella quale portare in approvazione le norme sulle licenze nazionali, unitamente ai termini di tesseramento per la prossima stagione sportiva.

Gravina: "Al lavoro per trovare soluzioni concrete"

“Il mondo del calcio – dichiara il presidente Figc Gravina – sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi generata dal Covid-19, comprese quelle necessarie e indispensabili per salvaguardare le competizioni 20/21. Ringrazio il Ministro Spadafora per l’attenzione riservata nella riunione di ieri, durante la quale è stato spiegato approfonditamente qual è il nostro approccio: tornare a giocare in sicurezza perché ce lo dice il buon senso e perché ce lo chiedono gli organismi internazionali a cui il calcio italiano è collegato. Confermando quanto affermato durante l’incontro e animati dal consueto spirito di collaborazione, sarà mia cura inviare al CONI il protocollo che abbiamo realizzato, restando a disposizione per eventuali preziose indicazioni.