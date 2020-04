Giacomo: "Derby da ma vieni, ma vai, ma chi sono!"

"Lautaro va via? Ho regalato la sua maglia a mio figlio!"

"A Bonan vorrei chiedere se abbiamo già venduto Lautaro", domanda Giacomo ad Alessandro Bonan, anche lui collegato in streaming. "Non credo, l’Inter sta facendo di tutto per trattenerlo, l’Inter di oggi si identifica in Lautaro Martinez", la replica del conduttore di ‘Calciomercato-L’Originale’, altro programma Sky. "Speriamo sia così. Non sono se nella testa di Lautaro ci sia il desiderio di rimanere all’Inter o andare al Barcellona. I giocatori comunque vanno e vengono, noi interisti siamo innamorati dei colori nerazzurri. Certo per il compleanno di mio figlio ho regalato la maglietta di Lautaro, speriamo non debba cambiarla…", ammette Giacomo.