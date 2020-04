Comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari è reduce da due gravi infortuni al ginocchio, ma il recupero è quasi ultimato come ha raccontato durante Casa Sky Sport: "Sicuramente tra agosto e settembre sarei pronto, però vediamo come procede. Sta andando bene, non devo avere fretta di rientrare. Ho davvero tanta voglia, leggo dichiarazioni di giocatori che vanno in depressione se non si allenano o giocano per pochi mesi, io sto così da un anno. Ma sono convinto di rientrare più forte di prima perché ho riscoperto un amore per il mio lavoro che mi porta ad avere una cura totale del corpo. Avrò una determinazione e una voglia di lavorare maggiore di prima: sarà un nuovo Pavoletti e non sarà da meno". Un giocatore generoso, che in campo lascia tutto. E per questo amato dalla città: "Cagliari per me vuol dire tanto e continuerà a dirmi tanto. Mio figlio è nato qui, ho fatto record di gol, abbiamo fatto due salvezze: da subito è nato un grande amore reciproco e mi sta continuando a dare molto. Poi c’è quello striscione che mi hanno dedicato... Amo questo posto e ho voglia di dare ancora di più rispetto a quanto fatto prima".