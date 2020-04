Non solo in campo, Radja Nainggolan si dimostra ancora in prima linea e aiuta la Caritas diocesana nella lotta contro il coronavirus. Giovedì alla Fiera Campionaria di Cagliari c'era infatti anche il centrocampista rossoblù a distribuire pacchi viveri ai cittadini maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria. Il volontariato speciale ha portato Nainggolan dietro una scrivania per tutta la mattinata: il belga, 21 presenze e 5 gol nella Serie A in corso, si è occupato così della procedura di registrazione delle famiglie che avrebbero poi ricevuto i pasti. Non solo il Ninja però: nei prossimi giorni altri giocatori del Cagliari seguiranno l'esempio del compagno di squadra e si uniranno alla Caritas. Il centro temporaneo di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, aperto circa due settimane fa, impegna ogni giorno un centinaio di giovani volontari e lo smistamento di 200 pacchi viveri ogni giorno.