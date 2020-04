In attesa di capire se e quando ripartirà il campionato, i giocatori dell’Inter continuano ad allenarsi a casa con le indicazioni di Antonio Conte e del suo staff. Abbandonando cyclette e tapis roulant, dopo i suoi compagni e vicini di casa Gagliardini, D’Ambrosio, Lautaro Martinez ed Eriksen, anche l’attaccante belga ha scelto il garage per effettuare alcune ripetute e ha deciso di postare il suo allenamento in mascherina su Instagram

CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA