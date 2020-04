Il presidente della Lega Serie A risponde a Spadafora. "Apprezzo le parole del ministro dello Sport. Da parte nostra c'è sempre stata la volontà di intraprendere un dialogo costruttivo. Vogliamo tornare in campo in sicurezza, se poi non sarà possibile ci atterremo alle indicazioni del governo"

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, tende la mano al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che in mattinata a Rai3 aveva detto: "Se non ci sarà accordo sul protocollo per la ripartenza, il governo decreterà la fine del campionato. "Apprezzo molto le parole del ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello - afferma Dal Pino in una nota -. Da parte della Lega A lui c'è stata e sempre ci sarà disponibilità a un dialogo costruttivo, nella certezza che il lavoro del Ministro dello sport e il nostro non possano che mirare a un bene comune nella sua accezione più ampia. È un momento tremendo per il Paese e per il mondo, solo uniti e compatti se ne uscirà insieme". Poi ancora: "Come tutti gli italiani vorremmo tornare a lavorare e a vivere la nostra vita quanto prima. Naturale che la Lega Serie A voglia giocare a pallone, sarebbe contro natura dire il contrario. Chi ha un mestiere vorrebbe sempre continuare a farlo".

"In campo sicuri o ci atterremo alle indicazioni del governo"

La Lega Serie A farà di tutto per venire incontro alle richieste del governo e poter così tornare a giocare in piena sicurezza. "Se sarà possibile lo faremo rispettando norme e protocolli sanitari, altrimenti ci atterremo rigorosamente, come abbiamo sempre fatto, alle decisioni del Governo - ha concluso Dal Pino -. Il ministro può avere certezza del nostro spirito costruttivo e collaborativo e che la mia sintonia con il presidente della FIGC Gravina è assoluta".