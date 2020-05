Rientrate tutti! Arriva l’ordine della Juventus per i suoi giocatori ancora in giro per il mondo. Si riparte con gli allenamenti, per ora individuali. Quelli fuori dall’Italia sono 10. L’ultimo a partire è stato Matuidi. Il primo, Cristiano Ronaldo, a cui si erano poi aggiunti Higuian, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Szczesny, Rabiot, Khedira, fino a De Ligt. Tutti convocati a Torino, anche se non potranno allenarsi subito sul campo, dovendo restare in isolamento per due settimane dalla data del rientro. Torneranno in Italia nei prossimi giorni, tenendo conto delle difficoltà legate ai viaggi e alle diverse distanze.

Allenamenti da metà settimana

Per chi invece è già a Torino ci sarà la possibilità di iniziare ad allenarsi già a metà settimana all’interno del centro sportivo della Continassa, seguiti da un medico e da almeno un componente dello staff tecnico. I campi a disposizione sono quattro, tracciati, e considerando che fanno tutti parte della stessa area verde, senza divisioni, se ne potrebbe ricavare un quinto. Condizioni ideali dunque per evitare contatti e mantenere il distanziamento sociale, nel rispetto delle norme sanitarie indicate dal protocollo della Federazione medici sportivi. Inaccessibili gli spogliatoi, i giocatori per cambiarsi e fare la doccia avranno a disposizione ciascuno una stanza del J Hotel, raggiungibile con il tunnel che collega il centro all’albergo. La Juve è pronta a rimettersi in moto.