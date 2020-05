La Serie A comincia il suo lento rientro verso la normalità con la ripresa dei primi allenamenti individuali. Ha cominciato, nella mattinata, il Sassuolo, prima squadra del massimo campionato (CLICCA QUI PER SAPERE QUANDO TORNERANNO IN CAMPO LE ALTRE) ad aver riperto il proprio centro sportivo per consentire ai giocatori, divisi in gruppi secondo delle fasce orarie, di potersi allenare da soli su un campo di calcio, in attesa di sapere se dal 18 maggio potranno ricominciare anche gli allenamenti collettivi in base al protocollo medico scientifico del quale si discuterà nei prossimi giorni. Djuricic, Rogerio e Magnani i primi calciatori ad essere entrati al Mapei Football Center, nel quale erano presenti oltre a loro solo l’addetto alla sicurezza, un fisioterapista e un dottore che ne ha seguito l’allenamento. I giocatori sono arrivati già cambiati e torneranno a casa per farsi la doccia, così come previsto dalle linee guida, e si sono divisi i tre campi in erba naturale presenti nel centro sportivo, nei quali si allenerano al massimo in due per volta.