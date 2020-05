Primo passo verso il ritorno alla normalità per i biancocelesti che, a piccoli gruppi, si sono ritovati sui campi di Formello per il primo giorno di allenamenti individuali. Tutti presenti ad eccezione di Lulic, infortunato. Inzaghi spera che non si sia persa la magia che ha portato a una striscia, ancora aperta, di 21 risultati utili consecutivi CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

A distanza certo, ma non più distanti. Da Formello e dai suoi campi. Anche la Lazio è ripartita, 60 giorni dopo dall'ultimo allenamento e 67 da quell'ormai lontano Lazio-Bologna di fine febbraio. Mascherine e timidi sorrisi si intravedono attraverso i finestrini. La cosiddetta normalità è lontana, ma almeno il primo passo è stato fatto. Completati i test si torna a correre ed è rispuntato anche il pallone, strumento del mestiere. Non più di 4-5 giocatori con due tecnici per campo distribuiti nell'arco della giornata, massimo due ore di allenamento giornaliero ad un'intensità tra il 65 e 80% della frequenza cardiaca massima per non sovraccaricare l'apparato cardiovascolare. Gli spazi nei 23 ettari di Formello non mancano di certo, come la voglia di riprendere e provare a ripartire senza disperdere la magia di due mesi fa quando il lockdown aveva stoppato i biancocelesti.

Immobile entra a Formello