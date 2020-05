Dopo aver ricevuto dal Viminale l'ok alla ripresa degli allenamenti individuali anche nel calcio, le varie società si sono organizzate per effettuare i controlli previsti ai propri tesserati per poi ricominciare a lavorare nei singoli centri sportivi in attesa di capire se e quando ripartirà anche il campionato di Serie A. Una notizia negativa è arrivata però dal Torino che, nel corso degli esami effettuati, ha trovato un calciatore positivo al coronavirus. La società granata non ha reso noto il nome del giocatore che è stato contagiato, ma ha specificato che lo stesso sta bene, è asintomatico ed è stato immediatamente posto in isolamento domiciliare.

Il comunicato

Questa la nota pubblicata dalla società granata sulle pagine ufficiali del club: "Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato".