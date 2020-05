Giorgio Chiellini domani a #CasaSkySport

Un'ora in compagnia del capitano della Juventus, ospite di #CasaSkySport di domani, a partire dalle 14. Con il difensore della Nazionale si parlerà di presente e futuro e del suo nuovo libro "Io, Giorgio", un'autobiografia in cui il calciatore si racconta anche oltre il calcio. La prima mezz'ora anche in live streaming su SkySport.it

"Giorgione, Chiello, il Gorilla, il forzuto. Il papà di Nina e Olivia. L’amore di Carolina. Giorgio che ha provato a essere un bravo figliolo e ha sempre giocato a pallone con totale dedizione. Non mi ha baciato il dio del calcio, ero grezzo, ero sgraziato ma guardatemi qui: il capitano della Juve e della Nazionale".

A raccontarsi così, nel suo nuovo libro "Io, Giorgio" (edito da Sperling & Kupfer) è Chiellini, è il capitano della Juventus, difensore della Nazionale e campione di tutti, che sarà ospite domani a #CasaSkySport. Un'ora da passare insieme al difensore della Juventus: proveremo a farci svelare tutti i segreti che gli hanno permesso di diventare "Uno della BBC", parlando anche della situazione attuale e del futuro. Il suo e quello del calcio.

In studio, Cristiana Buonamano e Riccardo Trevisani, ma non mancheranno tante sorprese. Appuntamento, allora, su Sky Sport 24 sabato 9 maggio dalle 14 (e in replica alle 17.00 ed alle 22.00). E la prima mezz'ora, dalle 14 alle 14.30, sarà anche in live streaming su SkySport.it.