Prima di concentrarci sui migliori marcatori del 2006-07, ecco chi resta fuori dalla "classifica", a un gol dalla doppia cifra. Stagione da 9 reti per Pato, nonostante fosse arrivato in Italia solo a gennaio (18 gare in tutto); stesso score per Pazzini (Fiorentina), Vucinic (Roma), Cassano (Samp), ma anche per i centrocampisti Hamsik (Napoli) e Maggio (Samp), al suo record personale in carriera



I bomber del 2006-07: la classifica di A