Nuovo tuffo nel passato con i migliori venti marcatori, stagione per stagione, del campionato italiano. La sorpresa del torneo è il centravanti e leader del Livorno neopromosso, davvero scatenato in una Serie A dagli attaccanti eccellenti. Tanti i cannonieri delle big, non mancano nemmeno le rivelazioni dalla provincia: li ricordavate tutti?