Dopo essere stato il primo calciatore di Serie A positivo al coronavirus, il difensore bianconero torna in campo dopo la guarigione: "Certe cose non cambiano: basta un pallone per essere felici, anche in questo momento", ha scritto su Instagram

Daniele Rugani è stato il primo giocatore di Serie A a essere risultato positivo al coronavirus. Era l'11 marzo e sono passati quasi due mesi dal giorno in cui la Juventus e lo stesso difensore ne davano l'annuncio. Il Covid-19 è oggi, per Daniele Rugani, soltanto un brutto ricordo. Il centrale bianconero, così come tanti suoi compagni di squadra e altri calciatori di Serie A, ha potuto riprendere gli allenamenti in campo, seppur in maniera individuale, in attesa che riparta il campionato. Dopo l'annuncio della guarigione e il ricongiungimento con la sua compagna, attualmente incinta, un altro momento importante per Daniele Rugani. Il difensore lo ha celebrato su Instagram con due foto, accompagnate da questa frase: "Ci sono cose che non si possono cambiare. Basta un pallone per essere felici, anche in questo momento", le parole del centrale bianconero.