Un nuovo sorriso per Simone Inzaghi e per tutto l’ambiente Lazio. In attesa di capire se e quando verrà dato il via libera per la ripresa del campionato, all’allenatore biancoceleste arrivano buone notizie dalle condizioni di Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano, che lo scorso 4 aprile si era sottoposto a intervento di pulizia al menisco, quest'oggi è tornato a correre in campo a Formello dove ha svolto anche qualche esercizio con la palla: tempi di guarigione, un mese circa, rispettati e primi importanti passi verso il recupero completo. D'accordo con lo staff tecnico biancoceleste, Leiva aveva deciso di sfruttare il periodo di sosta forzata del campionato causa emergenza Coronavirus per sottoporsi all’intervento, così da farsi trovare pronto per la volata finale in caso di ripartenza della Serie A. Il calciatore brasiliano ha preso parte al turno mattutino degli allenamenti individuali facoltativi predisposti dalla Lazio nel centro sportivo di Formello: "Piano piano si torna alla normalità", ha scritto successivamente sul suo profilo Instagram.