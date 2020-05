Calhanoglu: "Io trequartista, sto bene al Milan"

Il Milan, come tante squadre di Serie A, è tornato a svolgere allenamenti individuali nel centro sportivo in attesa di ripartire con le sedute di squadra. Hakan Calhanoglu, nel tempo trascorso a Milanello, si è anche concesso alle domande dei tifosi sul profilo Instagram del club: "Mi sento un trequartista, anche in Germania mi piaceva giocare lì – le parole del calciatore turco – Il numero 10 è il mio preferito da quando sono piccolo. L'ambientamento in Italia? Quando sono arrivato a Milano è stato difficile per me, dovevo parlare una nuova lingua e ancora sto lavorando per impararla bene. Mi trovo bene in Italia, perché è un paese bello, con gente molto semplice e simile a quella che c'è in Turchia. Spero che tutti i tifosi stiano bene, così come le loro famiglie. In questo periodo, difficile per tutti noi, dobbiamo essere forti, seguire le regole, sperando di vederci presto a San Siro".

"Legato ai gol all'Atalanta e al Torino. Kessié il più simpatico"

Calhanoglu e il Milan, tra ricordi e spogliatoio: "Il gol più importante è stato quello all'Atalanta. Sono stato molto contento anche della doppietta contro il Torino in Coppa Italia, perché sono entrato dalla panchina e abbiamo vinto la partita. È stato un giorno incredibile. I più simpatici in squadra? Nel nostro spogliatoio ci sono tanti calciatori simpatici, il primo è Kessié, poi posso dire Leao, Bennacer e Castillejo, ma lo sono un po' tutti". Sulle sue abitudini, infine aggiunge: "Il mio piatto preferito è riso bianco con carne. Ascolto musica turca, hip hop e reggaeton".