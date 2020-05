Un occhio al calciomercato e tanta preoccupazione per il calcio che sarà. Giovanni Carnevali non si nasconde: "L'interruzione della Serie A è costata oltre 200 milioni", l'ad del Sassuolo ha dichiarato a Ceramicanda. "Decidere di non portare a termine il campionato farebbe impennare il danno a 800 milioni: diverse società fallirebbero e porterebbero i libri in tribunale. Tutto il sistema è a rischio: la Serie A traina anche la B, le giovanili e il calcio femminile". Secondo Carnevali i segnali che arrivano dal governo non sarebbero incoraggianti: "Mi sembra che Spadafora stia vivendo un momento di confusione", il dirigente boccia il ministro dello Sport. "Se dipende dal governo vedo emergere nuove consapevolezze e la massima disponibilità dei club a soddisfare le condizioni di sicurezza richieste".

"Sensi resterà all'Inter. Gli altri? Siamo una bottega cara"

Poi il capitolo trattative. La certezza: "Sensi verrà riscattato dall'Inter", annuncia l'ad. "Non ci sono dubbi, la decisione dei nerazzurri è già presa". Fiducia anche per il futuro di De Zerbi: "Sarebbe importante che restasse", continua Carnevali. "Sia per noi che per la sua crescita da allenatore. Boga? Forse calerà il valore dei cartellini ma non il prezzo dei nostri giocatori: siamo una bottega cara e non regaliamo nessuno".