Il difensore greco si è fermato per un problema muscolare durante la seduta di allenamento individuale. Nella giornata di giovedì si sottoporrà alla risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio

Neanche il tempo di riprendere gli allenamenti individuali, che arriva già la prima brutta notizia per il Napoli di Gennaro Gattuso: nella seduta odierna si è infatti fermato Kostas Manolas. Il difensore greco è rimasto vittima di un problema muscolare, un infortunio frutto soprattutto del lungo periodo di inattività dovuto allo stop forzato delle competizioni. Manolas si sottoporrà nella giornata di giovedì agli esami strumentali per permettere allo staff medico azzurro di capire con più precisione la gravità del problema fisico. Oltre a lui, sarà giornata di visite mediche anche per tutto il resto della squadra allenata da Gattuso che affronterà una serie di esami cardio-respiratori utili per la ripresa dell'attività agonistica. Attesa anche per gli degli esiti del terzo giro di tamponi ai quali i calciatori si sono sottoposti negli ultimi giorni.