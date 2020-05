Il Napoli ha ripreso a lavorare da qualche giorno a Castel Volturno, sedute individuali come previsto dalla legge in attesa di riprendere anche gli allenamenti di squadra. E in casa azzurra c'è anche il primo infortunato: si tratta di Kostas Manolas, che nella giornata di mercoledì 13 maggio ha subito un problema muscolare. Il difensore greco è stato sottoposto ai classici esami strumentali e ha riportato una distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Manolas sarà quindi costretto a fermarsi immediatamente, per poi valutare settimana per settimana le sue condizioni.

Questo il report medico pubblicato dalla società azzurra sul proprio sito ufficiale: "Kostas Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore azzurro si era infortunato ieri durante l’allenamento individuale facoltativo svolto al Training Center Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane".