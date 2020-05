Microfrattura al polso sinistro per il portiere giallorosso che lo costringerà a uno stop di 15-20 giorni: lo spagnolo è il primo calciatore infortunato in Serie A dopo la ripresa degli allenamenti individuali

Nemmeno il tempo di ripartire, che Pau Lopez sarà costretto a un nuovo stop forzato. Il giallorosso infatti è il primo infortunato in Serie A dopo la ripresa degli allenamenti individuali: il portiere della Roma ha riportato la microfrattura del polso sinistro durante una seduta di preparazione sui campi del centro sportivo di Trigoria. Il portiere spagnolo, arrivato in giallorosso la scorsa estate dal Betis Siviglia e punto fermo della squadra di Fonseca, dovrà rimanere fermo per circa 15/20 giorni.