Molte squadre di Serie A non intendono andare in ritiro a partire da lunedì 18 maggio, quando dovrebbero riprendere gli allenamenti di gruppo. L'idea diffusa tra club e giocatori stessi è che si debba andare in ritiro solo due settimane prima dell'inizio del campionato (ora ipotizzato il 13 giugno, ma non ancora ufficiale)

