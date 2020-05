Era solo questione di ore, adesso c'è anche l'annuncio ufficiale. Il Torino ha fatto sapere attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale di aver affidato a Davide Vagnati il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Il dirigente assumerà il nuovo incarico sin da subito, con l'ormai ex ds Massimo Bava che diventerà invece il responsabile del settore giovanile, ruolo già ricoperto prima della partenza di Petrachi direzione Roma. Per quanto riguarda Vagnati, nelle scorse settimane la Spal aveva concesso il nulla osta per il passaggio in granata. Poi la Lega, a sua volta, con una deroga aveva fatto sì che al dirigente fosse possibile operare nuovamente in questa stagione dopo aver concluso la sua esperienza a Ferrara: "Il Presidente Urbano Cairo accoglie Davide Vagnati a Torino con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!", si legge nel comunicato.

Chi è Davide Vagnati: la carriera

Davide Vagnati è nato a Genova l’11 maggio 1978. Ex calciatore, dopo aver chiuso nel 2012 l’attività agonistica nella Giacomense, Società emiliana della provincia di Ferrara, ha immediatamente iniziato nello stesso club la carriera di direttore sportivo. L’anno successivo, nella stagione 2013/14, a seguito della fusione tra la Giacomense e la Spal, è diventato il ds della formazione estense che poi ha condotto dalla Lega Pro fino alla Serie A - con il doppio salto di categoria dal 2015 al 2017 - e con la quale ha lavorato sino allo scorso 30 aprile. Adesso una nuova sfida.