Torino, ok dalla Lega: Vagnati nuovo ds

C'è il via libera dalla Lega: l'ex ds della Spal può già essere operativo in granata senza dover attendere il primo luglio. Per Vagnati contratto di due anni più opzione per una terza stagione. A seguirlo nell’avventura granata ci sarà anche il suo vice, Gianmario Specchia. Sono attesi nelle prossime ore a Torino

Ultimo ostacolo superato. Davide Vagnati può considerarsi il nuovo responsabile dell'area sportiva del Torino. Presto lo sarà anche ufficialmente e non più solo in pectore. Nella serata di martedì 12 maggio il Consiglio della Lega Calcio di Serie A ha dato il via libera che consentirà all'ex direttore sportivo della Spal di essere immediatamente operativo in granata senza dover attendere il primo luglio, data simbolica dell'avvio della prossima stagione destinata a slittare in calendario per l'ipotetica ripartenza del campionato 2019/2020.

Il nuovo corso Vagnati a Torino sta per avere il via: per lui contratto di due anni più opzione per una terza stagione. A seguirlo nell’avventura granata ci sarà anche il suo vice, Gianmario Specchia. Vagnati lascia quindi Ferrara dopo sette anni e andrà dunque a ricoprire l’incarico attualmente occupato da Massimo Bava, che ha ancora due anni di contratto con il club: a quest'ultimo il Torino potrebbe proporre per il futuro un ruolo più istituzionale, a meno di un ritorno nel ruolo di responsabile del settore giovanile, guidato per sette anni fino alla scorsa estate. Vagnati sarà a Torino entro la giornata di giovedì per recarsi negli uffici del club e poi avere i primi contatti con squadra e dirigenza.