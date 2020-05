Non si puo’ dire che Cristiano Ronaldo non sia in forma. Muscoli e addominali ben in vista nell’ultimo post sui social, vestito solo dei suoi boxer. Il portoghese rientrato a Torino direttamente dall’Isola di Madeira dove ha vissuta praticamente per due mesi, sta facendo il countdown per tornare ad allenarsi alla JTCenter della Continassa. Sarà lunedì il gran giorno, una volta terminati i 14 giorni di quarantena scattati dal suo viaggio di ritorno e che sta vivendo all’interno d ella sua villa tra le colline torinesi. In attesa di capire se lunedì sarà il giorno dei primi allenamenti di gruppo, oppure ancora divisi e solitari. Intanto il portoghese continua a lavorare in casa, “sfruttando” anche l figlio Cristiano Junior come partner degli allenamenti con la palla.